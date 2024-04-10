洪水橋4級火 500℃猛燒 兩天秤恐塌

元朗洪水橋一個房協地盤，昨日下午有工人在地庫用風煤切割金屬期間，疑有火舌焫着建築物料，火勢迅速蔓延，地盤陷入火海，滾滾濃煙席捲半空。鑑於火場面積逾5,000平方米，溫度高達近攝氏500度，加上存放大量建築材料和風煤樽，消防其後把火警升為3級，約200人疏散幸無人傷。由於地盤有兩個50米高的天秤有倒塌風險，當局擴大周邊封鎖範圍；至昨晚火警升為4級，由於起火樓層高溫，消防仍未能深入灌救，火警原因則有待調查。

現場為洪雅路、房協位於洪水橋/厦村新發展區的專用安置屋邨項目第二期地盤。昨日下午1時許，據悉有工人在地盤B1層地庫使用風煤切割金屬期間，疑有火舌焫着其他建築材料引發火警，火勢猛烈不可收拾，迅速蔓延且冒出大量濃煙，有其他工友見狀，慌忙報案求助。

風煤切割焫着建材 200人疏散 消防接報趕至，出動一隊煙帽隊灌救；至下午2時44分，火警升為3級，消防動用兩條喉及出動兩隊煙帽隊灌救，約150名工人自行疏散，其後多達200人疏散。同時，消防在工地搜索，初步未發現有人受傷及被困。由於起火地盤內兩個約50米高天秤有倒塌危險，執法人員隨即擴大地盤對開的封鎖範圍。

同時，消防處呼籲附近市民如受到隨風飄散的煙霧和異味影響，請關閉門窗及保持鎮定。其後，消防處表示現場火勢猛烈，火場面積70米乘80米、即超過5,000平方米，地盤內堆放大量建築材料及風煤樽而引致大量濃煙，火場溫度更高達近攝氏500度。針對火場環境，消防處出動無人機作出高空火場勘察，同時派出滅火機械人進入火場協助滅火，在重整滅火策略後，消防人員暫時在外圍向火場射水降溫。至昨晚9時31分，火警升為4級，消防員曾動用7條喉及兩隊煙帽隊灌救。火警中暫未接獲受傷報告。

至昨日深夜，消防處人員表示由於B1地庫高溫，消防員暫未能到該樓層滅火，同時利用滅火機械人協助向火源射水，屋宇署人員亦到場協助監察兩個天秤安全情況，並希望把滅火的水源送至B1樓層，至於起火原因仍有待調查，何時撲熄要視乎B1地庫的溫度，一旦溫度降低，消防便可派員至更深入位置進行灌救。

房屋協會表示，房協位於洪水橋/厦村新發展區的專用安置屋邨項目第二期地盤發生火警，肇事地點是工地的地庫，承建商已即時疏散所有工作人員。房協會協助政府相關部門的調查及跟進工作。該項目正興建962個資助出售房屋單位，預計於2026年落成。

運輸署宣布，受火警影響，現場多條道路需要封閉，包括洪元路（來回方向）介乎洪志路與洪水橋田心路之間的全線；洪志路（來回方向）近洪元路的部分行車線；洪水橋田心路（來回方向）近洪元路的部分行車線；洪平路（來回方向）的全線；洪雅路（來回方向）的全線；巴士路線276P及A34需要改道行駛。