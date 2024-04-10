指藝術3月人氣盛 七欖氣氛熾 港府稱盛事奏效 丁財兩旺

巴塞爾藝術展Art Basel吸引7.5萬名訪客。

【本報訊】政府指2024年第一季香港經濟進一步正面擴張，其中入境旅客達1,123萬人次，按季增加5%，按年增幅更達一倍半。而在3、4月間，政府指本港盛事不絕，帶來人氣和財氣，藝術3月舉辦12項大型活動，總參與人次突破400萬，巴塞爾藝術展Art Basel有7.5萬名訪客，香港國際七人欖球賽亦吸引逾10萬人次入場，比去年多三分之一，上月最後一星期亦舉行多項香港金融盛事。

政府表示，在剛過去周末的七人欖球賽，氣氛較去年更熱烈，3日賽事吸引超過10萬人次入場，較去年多三分一，有新西蘭旅客表示特意來港逗留4日，亦有酒吧生意上升四至五成。政府又指3、4月盛事不絕，上月的「藝術3月」有12項大型活動，總參與人次突破400萬，而3月最後一個星期有多個金融盛事，展示香港優勢和發展潛力，本月多個大型國際會議展覽會也將接連登場，相信這些參與者為高消費群，可展現展覽經濟。

政府表示本港接待能力繼續提高，機場方面，去年底客運量恢復到疫情前七成，預期今年底可以徹底恢復到疫情前水平。今年訪港旅客按年增加一倍半，認為多元化盛事發揮一定作用，不過旅客消費模式改變，很多行業改變了經營和服務重點。

餐飲業慘淡 叫轉變營運模式 至於現時餐飲業生意慘淡，政府指有不同行業需要轉變經營模式，相信很多行業能面對轉型，香港整體經濟情況上，去年有3.2%的經濟增長，從宏觀而言，政府指未來是「正面」，不同行業受到經營模式、消費方式轉變而要有應對措施。政府指旅客增加方面有不同措施，正和內地溝通，旅發局也進行了大量工作。