體育界表歡迎 盼市民支持打氣

【本報訊】巴黎奧運是全球體育界大事，政府購買播映權後，700多萬港人可以免費觀看連場盛事，本港體育界及酒吧業界人士均表歡迎。曾任乒乓球手的現任港隊乒乓球總教練李靜表示，市民的支持及喝采可以為運動員打氣，研究體育的學者亦指免費轉播奧運會可以帶來無形及有形的益處。酒吧業者則指可吸引市民到酒吧消遣，刺激消費。

李靜表示，更多港人可直擊賽事，對運動員的支持大於壓力，他又以上屆東京奧運經驗為例，指市民隔洋觀看港隊的表現，對於推廣體育有很大幫助。香港教育大學健康與體育學系副系主任雷雄德亦支持政府購買播映權，他認為，全港可免費觀看奧運賽事，可以刺激消費及市道，經濟上獲有形幫助，而學生及市民觀看大型運動賽事，還可帶來推廣青少年體育運動及愛國教育等無形好處。

酒吧擬法國元素宣傳 奧運又一次在歐洲舉行，不少賽事舉行時正值香港凌晨，香港酒吧業協會主席錢雋永估計屆時可以吸引市民到餐飲場所消費，因為在家看轉播，擔心會影響家人休息，估計餐飲業會推出一些有法國元素的宣傳，料有助帶動奧運消費。

李靜