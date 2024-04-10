單車帆船游泳乒球風帆 穩奪參賽資格 田徑羽毛球劍擊 港隊力爭入場券

【本報訊】巴黎奧運舉行在即。立法會民政及文化體育事務委員會會議昨舉行會，討論香港運動員備戰2024年巴黎奧運會及殘疾人奧運會事宜。文化體育及旅遊局局長楊潤雄指，截至上月26日，本港運動員於5個體育項目，包括單車、帆船、游泳、乒乓球和滑浪風帆的15個比賽項目中，取得參賽資格，另外田徑、羽毛球和劍擊等項目，亦有機會取得奧運會參賽資格，至於資格賽將於今年6月結束。而會上有議員指有全國冠軍未能代表香港出賽，促政府檢討選拔運動員出賽的制度。另有議員關注政府轉播賽事會有時差問題。

議員何敬康關注政府決定參賽巴黎奧運人選安排，指近日接獲以香港運動員身份取得全國滑板冠軍求助，指他因未能成為港協奧委會認可的滾軸運動及滑板總會會員，所以不能代表本港爭取奧運參賽資格，促政府檢討選拔運動員出賽的制度。文化體育及旅遊局常任秘書長黃智祖回應指，大部分運動員只要競技水平達標後即可獲港協奧委會提名。

提升本地體育發展 促審視 對於港府將免費轉播本屆奧運賽事，議員梁毓偉關注是次比賽有時差問題，問到政府會否彈性安排康文署設施開放時間作轉播。另一議員鄭泳舜指上屆電視台在簽訂承辦奧運會轉播後，承諾會在未來12個月持續推動本地體育發展，促政府審視如何提升本地體育發展，要求電視台增加播放本地賽事。議員林琳則關注政府會否在奧運前夕製作宣傳短片，方便大眾認識出賽運動員。

楊潤雄回應指當局購買賽事除為運動員打氣，同時希望可以透過直接觀賞帶動氣氛，將會研究與電視台合作製作節目作推廣，又指正和電視台商討安排，政府對轉播的電視台有播放時數、奧運期間及結束後的宣傳工作等的要求，甚至要求增加播放國家隊賽事。針對彈性安排康文署設施開放時間作轉播的要求，楊指會考慮相關情況，具體安排要待實際賽程再作公布。