巴黎奧運 公帑購播映權就位 3電視台可免費睇

稱需保密未披露費用 冀帶動氣氛吸引大眾 巴黎奧運會將於今年7月26日至8月11日舉行，殘奧會則在8月28日至9月8日舉行，香港運動員正積極備戰巴黎奧運會，本港運動員已取得15個參賽資格，殘奧取得12個參賽資格，相信未來兩個月會再增加，港府昨日表示，已成功購入巴黎奧運和殘奧的香港電視播映權，讓全港市民可以免費觀看，文體旅局已和3個免費電視台聯繫，詳細情況會稍後公布，又指費用「合理」、「物有所值」。

倫奧里奧播映權逾億元 翻查資料，2012年倫敦奧運以及2016年里約熱內盧奧運的播映權均由單一電視台購買，價格分別為約1.2億港元及約1.6億港元，而2021年政府首次購入播映權，稱因保密條款沒有披露金額。

當局提到，3年前東京奧運，香港因疫情氣氛低迷，但大量賽事直播、運動員優秀表現，帶動社會氣氛，考慮到當今市場不足以負擔獲得播映權，加上奧運會帶來的氣氛，政府決定和多間電視台合作，凝聚社會氣氛，透過喜悅的社會氛圍，創造經濟價值。購買播映權合約設有保密條款，政府不能夠披露金額，但指費用低於東京奧運的播映權和過往商業機構所投得的播映權，形容費用「合理」。

雖時差 冀市民積極觀看 巴黎奧運和東京奧運有時差，被問到政府如何評估效益，以及日後會否恒常化購入播映權，政府稱主要考慮是如果不做播映會有何負面影響，而正因上次東京奧運播映後，相信社會對巴黎奧運播映亦有期望，雖然有時差，但市民應會積極觀看大賽和香港運動員參與的比賽，加上播映權購入的費用都比以往低，認為物有所值。另外，奧運播映會有節目推廣，亦會要求電視台有最少播放時數和相應節目，希望將效果推到最高。至於恒常化購入播映權問題，政府不打算改變商業機構競投運動賽事播映權的競爭，指這次是「特別考慮」。

港協暨奧委會亦隨即發聲明表示，對於特區政府購入巴黎奧運播映權表示歡迎和十分支持。港協暨奧委會認為，由政府斥資購入奧運電視播映權，讓電視台的安排更具彈性，突破時差限制，更便利市民免費收看奧運賽事，為國家隊及港隊運動員打氣。港協表示將展開巴黎奧運相關的推廣及宣傳活動，以帶動體育氣氛，期望活動為社會更添凝聚力，並會在奧運期間，於社交媒體發放港隊的最新賽程和賽事相關資訊。