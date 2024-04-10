怕失良機 前環境局官員：先徵費後適應

【本報訊】社會近日傳出反對全面實施垃圾徵費的意見。前環境局官員認為，港府不應因社會近期反應而倉促決定徵費去向，倡先實施徵費後再適應，反問如果錯失今次推動減廢的良機，如何對得住未來的年輕人。學者亦認為，縱使回收配套未必完美，但仍需先踏出第一步，建議實施初期寬鬆執法，令市民適應並移風易俗，重新審視如何對待所生產的垃圾。

有份草擬垃圾徵費法案的前環境局局長黃錦星昨表示，過去港府邀請屋苑參與廚餘回收先導計劃，但反應相當冷淡，只得數個屋苑參與，但垃圾徵費實施前夕卻湧現逾100個屋苑申請安裝廚餘回收桶，可見到垃圾徵費刺激回收的「力量很大」。他又指現時不論膠樽及玻璃樽的回收率甚低，港人每使用10個只有一個，擔心本港若錯失徵費這個良機，即使回收配套做得再好，社會亦未能善用，希望大家把握契機，迎難而上。

學者倡初期寬鬆執法 對於有議員指經濟欠佳下，當局不應推垃圾徵費。黃錦星認為，港人正要把握機會，向年輕一代說明不論經濟情況都不能犧牲環境，又指國家亦重視資源循環「綠水青山就是金山銀山」，呼籲各界珍惜歷屆政府與市民一直醞釀及支持的政策，並需要有破冰前行的決心，「如果錯失呢個良機，試問大家點樣對得住我哋嘅年輕人？我哋畀咩訊息年輕人呢？」

香港浸會大學生物系榮休教授黃煥忠亦指出，社會不應考慮延遲徵費，亦不能等到回收配套做到「滴水不漏」才推行，形容全世界沒有地方一下樓即可以回收廚餘，最重要有渠道予居民參與。黃煥忠提到，在沒政策推動下，港人自願參與的回收率達30%，已十分成功，之後便需徵費推動，令市民衡量是否願意多行一步回收廢物。他認為，徵費實施首年可寬鬆執法，集中宣傳教育，令市民更容易適應，否則徵費只會無限期推遲，香港減廢無期。