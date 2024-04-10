流程大增 耗時將「膠袋」分門別類 試行未見成效 前線清潔工率先受罪

【本報訊】政府為垃圾徵費先行先試計劃收集地區意見，昨日向區議員進行解說，有與會人士表示，當局在會上指區議員需要收集「真實意見」，因意見將會影響計劃如何實施，甚至「影響香港未來」。又指民政署會幫忙協調公屋與私樓，協助區議員進行訪問。區議員將在下周一開始訪問，約進行一個星期調查後，本月23日前提交結果予政府，目標在今年5至6月向立法會作出交代。

迫在眉睫始收集民意 政務司副司長卓永興表示，「先行先試」問卷調查會於計劃開始後第3個星期，以不記名方式在計劃的14個試點進行，收集不同持份者，包括住戶、清潔工人、物業管理和商業營運者等的意見和試行經驗。

屯門區區議員葉文斌認為，區議員身份為非官方，因此可得到更多官方問不到的答案，亦符合現時區議會諮詢的性質。屯門有兩院舍參與先行先試計劃，葉希望調查能更了解前線運作，如院舍清潔員往往年紀較大，能否應付這些程序、指定袋的堅固程度等。他又指居民要一定時間培養回收習慣，部分法團因害怕負責亦不願意安裝廚餘機，指目前政府溝通仍未見實質成效。

沙田區區議員林宇星指政府希望區議員支援當局做意見收集工作，因區議員比較掌握民情民意，亦接觸到基層市民。他又指先行先試計劃挑選的試點有代表性，相信當出現典型問題時，也可從中了解，也希望收集的意見，未來可成為垃圾徵費計劃的優化措施。

就先行先試地點的情況，東區區議員植潔玲表示連翠邨暫時未見有很多人使用指定膠袋，認為試行計劃期間，居民參與度未必高，主要因市面仍未強制使用指定袋，加上住戶本身有不少其他垃圾袋、膠袋，因此多數希望先用完該批膠袋。另外，連翠邨物業管理公司負責人潘建良亦在電台節目指，從過去一星期觀察，只有大約兩成居民使用指定袋，亦不覺多了居民使用廚餘機。但前線清潔工的工作量就明顯增加，要先處理用指定袋包好的垃圾，然後又將用其他袋盛載的垃圾再放入大的指定袋，整個清理垃圾流程比以往延長一個多小時。