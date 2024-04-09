自成一家：營織賭網 包圍中國

賭博源於人性，不少人一賭博就會感到無比愉悅並且沉溺不已，難怪亞洲各國在疫後全力發展經濟，推動賭博業發展成為不少政府的政策。以佛教國家泰國為例，雖然社會上有不少聲音擔心會帶來一系列社會問題，政府仍堅持要在本屆國會任期內通過賭博合法化法案。

除了泰國，菲律賓同樣積極發展博彩業，今年會開設新的綜合賭場度假村，另外8個賭場項目也正在規劃中，目標是最快在明年超越新加坡，成為亞洲第二大博彩市場。至於發達國家日本，去年更早已宣布準備在大阪沿海地區的一個人工島，興建日本第一個設有賭場的綜合娛樂城項目，預計2029年開幕後，每年可吸引2,000萬人次的遊客。若再加上馬來西亞和新加坡，不難想像亞洲區內博彩業的競爭，未來幾年將會日趨激烈。

亞洲多個國家先後發展賭場經濟，很大程度上和中國有關。中國經濟在去年疫情結束後的復甦一直未如理想，促使北京與多個亞洲國家簽署免簽證協議。部分周圍國家知道中國人好賭，於是看準這個商機，加快建立合法賭場吸引更多中國遊客到來。加上前幾年中國嚴厲反腐，澳門娛樂場減少做貴賓廳業務，高端客人人數與以往全盛時期相比大減。各國都希望開設賭場尤其是做大貴賓廳業務，以招徠中國有錢人。

以前一說到亞洲最多賭場的地方，多數人會最先想到被譽為賭場天堂的澳門。澳門政府早前公布的最新數據顯示，當地上月份博彩收入按年激增五成三，反映澳門博彩業強勁復甦。然而，在亞洲各國營織賭網包圍中國的情況下，澳門賭場業的前景恐怕未容樂觀。所謂「肥水不流別人田」，今年是澳門回歸25周年，北京會否放寬相關政策頗值得關注。