冰鑑春秋：藐視國會罪真可怕？

為杜絕官員說謊與逃避監督，台灣在野的國民黨與民眾黨聯合推動比照英美的「藐視國會罪」，引起民進黨的全面反彈，不僅動員側翼到處散播謠言，還找了法界人士想要扭曲整個修法的真相。

曾被民進黨徵召參選立委失利的法學教授林志潔便說：「法律上被告可保持緘默、可以說謊，但在藐視國會罪構成要件草案中，連保持緘默及說謊的權利都沒有。」這種亂湊一通的說法令人瞠目結舌。 她還說美國是三權分立兩院制，並對國會議員有嚴格規範，才能使用「藐視國會罪」；台灣是五權分立，這項權力應屬於監察院，立法院不應越權亂政。她甚至危言聳聽地說，若未來立委迫使張忠謀交出台積電的機密，這樣大家可以接受嗎？

官員在立法院備詢，如果可以說謊或保持緘默，請問立委到底要如何進行質詢？而眾所周知，台灣的監察院早已成為擺設，除了幫執政當局掃地或攻擊政敵外，早已喪失應有的功能！所以廢除監察院，賦予立法院更大的監督權力，便是刻不容緩的事。而若是擔心立委權力過大，可加強修改立委的規範罰則，必要時甚至直接剝奪立委資格！民進黨就可主動提案，若在野黨抗拒，社會自然會予以譴責，就怕民進黨自己不敢提罷了。

至於擔心民間企業會被迫說出商業機密，這根本胡扯，美國逼台積電交出資料時，民進黨全黨上下都不敢說一句話，現在突然又關心起台積電來？何況立委若沒有正當理由要求民企提供機密，自然會遭到社會公議，這位立委難道下次不想選了嗎？

林志潔不敢說的，其實是「藐視國會罪」一旦通過，民進黨官員就無所遁形，無能失職的真相將曝光，這才是民進黨要全力阻擋的原因！