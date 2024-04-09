筆下風雲：令人驚訝的待客之道

都說香港飲食業進入寒冬，一個月內有多達300間食肆結業。業界直指租金成本過高，港人北上消費成風，俱是生意難做的主因。誠然，上述原因都是實情，但肯定不是事實之全部，業界不思進取，服務和出品質素每況愈下，恐怕才是最大原因。

上周一個閒日中午，筆者到銅鑼灣景隆街「搵食」，見到一家全港有數間分店的茶餐廳，門外大排長龍；隔鄰一家同樣有數間分店的車仔麵店，同樣全場滿座，絲毫看不到生意難做的況味，反而予人應接不暇之感。但同一條街，街舖食肆眾多，卻不乏拍烏蠅的情況，一熱一冷兩個極端，為甚麼呢？

銅鑼灣租金不菲，10年前景隆街有街舖呎價達5,200元，蟬聯本港呎租舖王。現在香港平均租金肯定比當年更高，上述兩間食店的租金也絕不便宜，不難估計佔其營運成本相當大部分。但兩者同樣屹立多年，不僅做得住，甚至排長龍，食物出品便是主因。兩家食店筆者都光顧過，雖然都是炒蛋多士、豬腸蘿蔔一類不值錢的貨色，索價也不算便宜，一頓下來60多元不能走雞，但由於兩者食物水準皆在水平以上，分量也足，只要侍應沒有黑口黑面，顧客自然陸續有來。

統計處最新數據顯示，全港住戶入息中位數為3萬元，絕對稱不上少，消費力亦會有番咁上下。其實，香港消費高、食飯貴，市民已經預咗，但付出金錢的同時，預期要有相符合的質素。很可惜，許多食肆經營者早就失去初心，沒有服務可言，就連食物質素也愈來愈差，分量愈來愈少。現在飲食業進入汰弱留強時期，大部分執笠食肆是咎由自取。網傳中環著名粉麵店，竟然鬧忘記攜單到櫃面結帳的食客冇腦，如此待客之道，實在令人驚訝。