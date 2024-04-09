強詞有理：欲加之罪

這些年美國不斷給中國扣帽子，五花八門，無奇不有，最新的罪名是「產能過剩」，甚麼意思？按字面解釋就是生產能力超過預計需求，說白了就是埋怨中國產品太多太便宜。這實在好笑，美國自己的產品沒有競爭力，鬥不過中國產品，就指摘中國產能過剩，果真是欲加之罪，何患無詞。美國不是一直奉行自由經濟嗎？中國產品價廉物美，受各國消費者歡迎，這是自由市場供求機制所決定的，誰好誰就能獲得市場認可，難道這也有罪？西方汽車和電子產品長期充斥中國市場，為何沒人批評西方產能過剩？

不久之前，美西方還在鼓吹中國經濟「見頂」，即將崩潰，現在反指中國產能過剩，出口太多，其邏輯之混亂，根本無法自圓其說。也難怪他們顛三倒四，今年中國經濟明顯好轉，首兩月出口錄得雙位數增長，美西方知道唱衰無效，只好另找藉口。按照美國貿易代表戴琪的說法，中國過去幾十年「令人難以置信的經濟增長」，導致經濟體系之間產生愈來愈大的壓力。在老美眼裏，中國做甚麼都是錯的，經濟增長也成為一種罪狀，可謂奇哉怪也。

美國製造業空心化，競爭力每況愈下，他們知道比不過中國，就想讓中國去產能去工業化，這正是典型的霸權思維。尤其是去年以來，美國連引以為傲的電動車和手機也銷情欠佳，在華市佔率持續下滑，被中國產品壓得喘不過氣，老美之焦慮可想而知。財長耶倫再度訪華，想必與此有關，但若是為了興師問罪或是求中方高抬貴手，注定失望而回，中國絕不可能因為任何人的阻撓而放慢發展步伐。

成功絕非偶然，中國產品價廉物美，是多方面因素構成，包括人力資源豐富、生產要素價格相對較低、產業鏈和供應鏈齊全等等，而不是如美方所說的政府補貼、產能過剩。要說補貼，難道美國沒有？拜登政府前年相繼通過《晶片法案》和《降低通脹法案》，對半導體產業和新能源汽車提供逾4,000億美元的補貼，如今反過來指摘中國產業補貼，只許自己放火，不許他人點燈，這種邏輯未免太奇怪、太霸道。

不管怎麼說，隨着中國科技水平不斷提升，製造業日益完善，各類產品的競爭力必然愈來愈高，豈是美國所能阻止。相反，美國愈是遏制打壓，愈顯得理屈詞窮、力不從心。