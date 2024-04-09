坦言集：產業大融合

中國發展電動汽車是一個全新的產業融合的領域，已超越傳統燃油汽車的石油、機械和鋼鐵產業的基礎。

一是電子化，二是電力化。前者藉半導體演算能力的突飛猛進，汽車實際變成了移動的機械人，也因強大的通訊功能，把汽車融入更大的資訊網絡。如物聯網的發展，網絡連接無遠弗屆。與電子制動結合，從人工智能進而為被動和自動的運作，便同時成智慧城市網絡的樞紐、節點和平台。燃油汽車留下的機械設施簡易化並變成基礎裝置，但可隨汽車電訊功能而更變調整。於是，汽車可變為船艇、潛航器，變成飛行器，從人工作業轉變成遠程操控、自動操作，更可因此成為資訊情報搜集處理中心、攻擊武器和防禦工具。汽車便是一個巨大體系的組成部分，用網絡電訊連成一體，也便亦可把各種非汽車的功能整合，形成多功能和功能可變的電子機械體。

而電力化體現在可用不同的能源來源來產電，排除了特定能源來源的限制。可充電、蓄電、輸電，通過有線或無線中介，差不多可以不斷的運作，在不同的環境條件操作。這樣可隨擴張與縮小的電子機械體，與智慧城市、智慧社區的發展演進可互為因果，互相促進，共同演化。這便脫離單一產業的範疇，變成一體化的社會經濟技術體系的重要組成。

或許電動汽車減碳能力比不上氫能，但電動汽車的優勢，不在於任何一項功能的比較優劣，而是促成整體社會、經濟的組合演變的作用，衡量電動汽車也因而不是看其對個人或集體移動的效益、效率或享受價值。

電動汽車涉及的技術，配套產業和使用方法可分別獨自變化，卻仍連接在一起，同時由一方推動各個方面的變化來適應。本身的發展便不單止是汽車產業的創新，而是連鎖地帶動各有關方面創新。

中國的特殊在於電動汽車的發展不像歐美的模式，以短期利潤為目標。歐美市場銷售或成本下降的優勢迅速地轉變為利潤，並同樣迅速脫離產業，因而西方汽車產業以至其他產業的發展過程，是產生出來的利潤被抽離，削減其進一步通過投資帶來的技術進步與創新。中國重視市場佔有率和長期利潤，因而生產能力和技術創新同時推行迅猛，因而容易由電動汽車產業的大發展推進至各種產業的融合連接，促成上述無可比擬的爆炸性的產業轉變。