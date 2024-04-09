魔術手騙徒 趁找贖掠店舖「大牛」

【本報訊】荃灣驚現魔術手騙徒！有網民在社交平台發放一段1分15秒影片，顯示時間為上周六下午4時許，一名穿紅衣操普通話男子，在南豐中心一售賣電子產品店舖內選購物品。他從貨架上拿起一件數十元貨品走到收銀處，一邊與女店員講價，一邊從銀包內抽出一張1,000元鈔票付款。

摺起藏掌心抽走 女店員收款後找贖給紅衣男，當男子收回910元找贖的款項後，就當着女店員面前點數。期間，男子一邊口若懸河繼續講價，分散女店員注意力，一邊發揮其「魔術手」技巧，把女店員找贖給他那疊鈔票中的一張500元「大牛」鈔票摺起，藏於掌心並抽走，手法純熟。

男子其後裝作講價不成，退回貨品，但只將410元鈔票交回女店員，再取回原先付款的1,000元鈔票，連同握在掌心內的500元鈔票放進褲袋，再走到店舖門口位置查詢其他貨品價格。女店員離開收銀處走到男子身旁繼續招呼他，影片到此結束。

有網友質疑片段真偽，並指女店員應當面點清找贖的金錢。疑似店東則回覆影片絕對真實，稱女店員經驗尚淺，不虞有詐，盼網民不需評論誰對誰錯，只想提醒各商家小心。