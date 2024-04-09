黃金鑄機器組件闖關 圖走私日本值8400萬

香港海關偵破首宗利用空運貨物走私大量黃金到日本案件，於兩部空氣壓縮機內檢獲被鑄造成組件的146公斤黃金，市值約8,400萬元，若成功將黃金偷運到日本，可逃避840萬元稅款。海關經跟進調查後，拘捕一名空殼公司的男董事，他已獲准保釋候查。這是海關有紀錄以來偵破的最大宗走私黃金案，相信今次行動瓦解了一個走私黃金集團。

在3月27日凌晨時分，海關機場科人員揀選了一件由香港付運往日本的空運貨物，該貨物報稱載有兩部空氣壓縮機，共重776公斤。關員打開裝載機器的木箱驗貨時，發現該兩部空氣壓縮機屬於不同型號，顏色分別為藍色及綠色，其表面相當乾淨兼無明顯改裝痕迹。不過，以X光檢查後發現機器某些位置密度相當高，於是拆開作深入檢查。

刮走金屬外層揭發 關員首先拆開藍色機器的金屬外殼，見其結構複雜及有不同部件，包括摩打、泵和分離器等，遂根據X光影像鎖定密度最高的摩打作檢查，發現其軸心被線圈包圍，該些線圈也被膠紙綑綁在一起，與一般摩打明顯不同。

因此關員把摩打齒輪拆開，再將軸心取出，即見金屬片兩側有不尋常膠水痕迹，以鐵錘敲打軸心有明顯的凹痕，顯示出金屬材料相當脆弱。在刮走金屬外層的銀色漆油後，內層竟然是金色。

關員懷疑不法分子以黃金鑄造成機器組件方式進行走私，以逃避海關檢查。因此再搜查其他部件，揭發泵的齒輪也是黃金鑄造。其後拆開綠色機器檢查，亦發現相同收藏情況，即是將黃金收藏於摩打軸心及齒輪進行走私。

空殼公司董事落網 經跟進調查後，海關於4月3日拘捕一名報稱為一公司董事的31歲男子，他已獲准保釋候查。海關懷疑有人開設一些無實質業務的公司，並透過該些公司委託物流公司把機器經空運寄往日本，一旦成功將該批黃金運往日本，可逃避約840萬元稅款。

海關相信，不法分子先將大量黃金以高溫熔解，再將液態黃金注入與機器摩打軸心，泵的齒輪、螺桿等一模一樣的模具內。黃金凝固後拆除模具，然後將純黃金的機器配件浸入液態金屬，鍍上一層與鋼一樣顏色的物料，令人以為是鋼製的機器配件。完成工序後，不法分子再把這些黃金配件放回機器內作走私。海關指出，這種鑄造方法相當粗疏，屬土炮鑄造手法，仔細查看可見摩打軸心、齒輪和螺桿表面上有很多粗糙的地方，加上又凹凸不平，並非正常用鋼鑄造的機器配件。另外因黃金密度相當高，重量比鋼高1.5倍，當關員檢查時亦較易發現有異樣。