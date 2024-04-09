警員光顧賭檔脫罪 覆核案押後裁決

【本報訊】執法部門於前年7月在火炭工業大廈破獲懷疑非法麻雀賭檔，多名懷疑賭客被捕，當中一人為休班男警員。被捕5人被控在賭場內賭博，另因他們當時都無戴口罩，另被控違反口罩令。5人否認全部控罪，經開審後，沙田裁判法院暫委裁判官陳業禧於去年中裁定控方未能證明涉案地點不屬私人處所，眾被告面對的所有控罪均罪名不成立。律政司不服有關賭博控罪的裁決，並向陳官提出覆核。陳官昨經開庭後，決定押後作裁決，預計將於5月至7月期間頒布。

涉案被告包括報稱警員的鍾志恒（38歲），他與周寶江、施福期、馬浚杰、胡思慧被控在賭場內賭博。控罪指5人於2022年7月23日在火炭世紀工業中心一賭場內賭博。

控方指根據相關條例，執法人員懷疑該處為賭場，辯方有提證責任以說明該處並非賭場。眾被告均沒有作供或傳召證人，只靠其警誡供詞的開脫性證供，裁判官可考慮接納的比重。據現時證供，眾被告只說明案發當日是出席社交場所耍樂，未能證明就其他時間，該處並非賭場。辯方則指控方現時是把舉證責任全推給辯方，又指即使控方案情等顯示該處有卡拉OK及桌遊等供他人耍樂，且可自由出入沒有收入場費等，控方仍稱提證不足夠。辯方又指裁判官的裁決並無犯錯。

麻雀枱旁櫃桶檢籌碼 據控辯雙方承認的事實指，涉案處所不是合法賭博場所，案發當晚11時許，執法人員到處所調查，發現內有兩張電動麻雀枱，鍾志恒等4人圍着麻雀枱。

調查後發現，處所內設多個閉路電視鏡頭，其中一個設在處所鐵閘位置，而麻雀枱旁的4人的櫃桶內裝有籌碼，其中鍾志恒的櫃桶內的籌碼，總值逾4,000元。案件編號：STCC 57/2023