68歲單車婦伏屍坑渠 親屬求車禍片段

【本報訊】上水松柏塱村上周四晚發生車禍，一名姓黃（68歲）老婦踩單車期間，疑被一輛私家車撞倒飛入路邊去水渠，至翌日早上始被發現身亡，涉事私家車不顧而去。至上周五晚上，執法人員尋獲涉案私家車，並拘捕肇事的姓陳（39歲）男子。昨晨，黃婦的家屬到沙田大圍富山公眾殮房認屍，並呼籲公眾及駕駛者提供當晚意外資訊、「車Cam」或閉路電視片段，以便還原事發經過。

每晚收集食店剩菜餵流浪狗 黃婦女兒的情緒至昨日仍未平復，她指上周五原本相約母親於中午見面，未料於早上接獲噩耗。意外後母親的身份證不知所終，懷疑被撞擊時由身上跌出，再加上連日落雨被雨水沖走，相信已經無法尋回證件，令辦理後事更添困難。

黃婦女兒又指，即使現時已將肇事司機繩之以法亦於事無補，母親固然不能復活，現時更希望尋找意外真相。因目前得到的「車Cam」或天眼影片均未有拍下出事一刻，因此對於當時私家車車速、為何能將母親撞飛至坑渠內，以及肇事司機意外後有否落車查看，甚至事後有否移動母親等均仍存有疑團。她亦批評肇事司機「根本唔係正常人」，在事後更換車頭燈試圖毀滅證據，足證司機明知出事卻沒有報案，令母親在坑渠內孤獨一宿，回想仍感心痛。

此外，黃婦女兒亦透露母親一直熱愛大自然，志願也是於退休後可以與大自然、小動物相處，故多年前開始每晚均會到附近食店收集剩菜作狗飯，餵飼附近一帶的流浪狗、野生羊隻等。意外位置正是她每晚必經路段，強調母親踩單車只會「好慢咁踩」。而家人早前亦曾顧慮到安全問題提醒黃婦小心，可惜未能成功勸服對方，最終發生憾事。