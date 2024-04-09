東呼即應：議員「迷航」嘥公帑 大失民望

東呼即應受訪者斥高薪低效能 毫無存在感 去年立法會會期完結，議員出席率或投票率備受坊間質疑，期間更出現「立會好聲音」風波，在「溫馨提示」後，議員們才明白要顧及公眾形象，整體出席率和投票率均有所提高，惟明顯地坊間對立法會議員的認知度不一，部分表現很有印象，有些則幾乎是零印象。《東呼即應》混合了4張人物相片進行街訪，當中兩人為現任議員，不少市民坦言完全認不出來，市民李先生更直指沒有一位議員令他印象深刻，反而以前的議員會更有印象。又認為無論市民如何發聲，現時的議員對很多問題都不去處理。市民楊先生則認為議員們高薪厚職，如有做實事就不浪費，惟目前好像相反。

議員：默默低頭做實事 《東呼即應》亦訪問了數位現任議員，讓他們「即應」市民的聲音。議員林筱魯反駁指整體而言，現時立法會開會密度不低，而炒作的程度低了是因為今屆議會大家均默默低頭做實事，亦反映出市民對政治方面的熱情消減。議員易志明則指，作為功能組別議員照顧的主要是業界選民，工作相當繁重，比較下地區直選議員，會令人感到更緊張市民，強調對口單位不一，而對一個功能組別的議員來說，業界認為他有沒有能力才是最重要。

時事評論員袁彌昌認為現時議員處於一個「迷航」狀態，中央方面很想議員支持政府施政，但他們實質上的工作是監察政府施政，很多新任議員都不太了解他們在議會的操作，不知應該或可以做甚麼，好明顯現時敢言的議員已變得少數，很多人的目光又或是已放在怎樣去取得人大、政協等職位，就會更想為政府護航。

袁認為現在增加了議員，實質上又沒有那麼多工作給他們處理，變成一個比較浪費公款的情況，尤其現在政府處於財赤，惟議員方面本身、議員辦公室和所有津貼卻是很大的開銷。

出席率投票率備受質疑 立法會由70席加至現在的90席，陣容大了，人數多了，但坊間卻對議員們的出席率、投票率產生質疑。江玉歡認為自己是敢於發表意見的議員，亦很留意市民大眾的聲音，又認為發表意見時沒有任何壓力。她認為立法會爭論聲音少了很多，市民大眾少了關注，即使議員很敢言市民亦未必留意到。她指很多議員都很忙，譬如要見官員、和不同團體和市民見面，以及參與小組會議。

去年政府公布調整立法會議員酬金，議員按通脹加薪約1.9%，月薪增加至106,870元，內會主席及立法會主席更分別達到160,310及213,740元；另更有限額是每年約290萬元的各項實報實銷議員辦事處開支，以及每年37,220元的醫療津貼等等。惟有議員竟然仍表示應該加薪40%，月薪增至15萬元，相較下不少打工仔凍薪甚至減薪，這還未計早前有聲音批評議員們，竟然每年享有約80日的有薪暑假。

人力資源顧問周綺萍指，以目前香港經濟環境和政府財政狀況，對於政府開支方面應該進行削減，立法會議員屬於政府財力支持的一部分，所以在這方面的支出應該削減。以一個財政緊絀的環境下，應是同樣面對共度時艱的一個態度，如果不削減立法會議員的數目，亦應考慮削減他們的薪金或議辦的支出。

周綺萍認為要準確地抓緊議員的支出，例如設立監察制度，如果低出席率的議員應扣除薪金，等於普遍職場上員工曠工要扣薪一樣。

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