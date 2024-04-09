專家：惡劣天氣或致電壓驟降頻生

【本報訊】全港氣候暖化下，不單止天氣愈熱，惡劣天氣亦愈多，亦影響供電穩定。有電機工程師相信最近九龍新界多宗電壓驟降由外來因素影響架空電纜所致，例如山火等，又舉例指上周六的電壓驟降正是雷暴警告期間發生，相信在惡劣天氣增加下，電壓驟降情況亦會隨之上升。

中電屯門龍鼓灘發電廠設備於上周六發生故障，導致九龍及新界區電壓驟降。工程師學會電機分部發言人勞偉籌昨在電台節目表示，本港眾多地方採用架空電纜輸送電力，有80%至90%電壓驟降是因為外來因素所致，例如山火、雷暴、人為等，餘下10%與內部問題有關。他舉例，上周六九龍及新界出現電壓驟降，正正是雷暴警告期間，但指如將架空電纜埋在地底，雖則能減少外來因素影響，但成本會大增。

倡設基金裝緩解器 電壓驟降期間發生160多宗市民困𨋢事件，又有火警鐘鳴響。他指目前已有電壓驟降的緩解裝置，部分大廈升降機亦有安裝，當裝置自行檢查一切正常後，升降機便能恢復運作，建議電力公司與政府可考慮成立基金，支援小業主申請安裝。