港燈新發電機投產 天然氣比例增70%

【本報訊】為減少碳排放緩和氣候變化，港燈在最近新建的數台天然氣發電機組調整設計，未來只需經過改裝便能使用氫氣發電。港燈又透露早前落成的天然氣發電機組已在上月底投產，令其天然氣發電比例增至約70%，並指已委託日本電機工程公司承造1台新的燃氣發電機組，料在2029年投產，取代老舊的燃煤機組。

兩燃煤機組料2035年前停用 港燈表示，近日委託三菱重工業株式會社承造一台新天然氣發電機組（L13機組），機組設計與另外數台經已投產的天然氣機組一樣，未來只需經過改裝，能兼容使用氫氣。L13機組預計在2029年投產，取代一台仍在運作的老舊的燃煤機組，維持發電容量，屆時將成為南丫發電廠第5台燃氣聯合循環發電機組。至於餘下兩台燃煤機組，港燈指會在2035年或之前停用。

早前落成的天然氣發電機組L12，在經過多輪嚴格測試和調校，已在上月底正式投產，意味港燈已完成在2019至2023年發展計劃內提出，建設共3台天然氣發電機組的目標。港燈使用天然氣發電的比例將由去年約56%增至今年約70%。當L13機組投產，天然氣發電比例將進一步上升。

港燈指，L12及L13機組的發電容量同為380兆瓦，運作效率超過58%，遠較現有的燃煤機組為高，意味產生同等電力需要的燃料較少，亦較為清潔。天然氣發電機組採用「燃氣聯合循環發電」技術，屬目前最廣泛使用、最潔淨和最有效利用化石燃料發電的方法之一，預計每台機組投產後的整個使用周期，可以減少約3,500萬公噸的碳排放。