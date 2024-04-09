洩密5缺失 數碼港指兩月內糾正

【本報訊】數碼港去年8月遭黑客入侵盜取資料，事件有逾1.3萬人受影響。個人資料私隱專員公署日前公布數碼港資料外洩事故調查報告，指源於5項缺失，要求數碼港兩個月完成有關指示，再向公署提交證據。數碼港表明會於兩個月內逐步完成私隱專員發出的7項執行通知。

私隱署相關調查報告指出的5項缺失，包括資訊系統欠缺有效偵測措施，個人資料被不必要保留等。立法會資訊科技及廣播事務委員會昨召開會議，創新科技及工業局局長孫東認為數碼港除了要彌補漏洞，確保同類事情不再發生外，亦要盡快挽救形象和聲譽上的損失，增加市民和社會對於數碼港未來的信心。

數碼港董事局主席陳細明在會上強調，在事故發生後，得到深刻的經驗總結，形容網絡安全是重中之重的基石，已深入調查及作全面檢討，並落實專家建議，成功攔截往後一連串後續攻擊，完成多項改善措施。

刪過期求職個資 數碼港行政總裁鄭松岩表示，數碼港已採取多項措施迅速提升防範黑客攻擊的能力，並已跟進網絡安全專家就資訊系統保安提出的16項建議，完成當中15項，包括提升終端防護軟件，強化偵測網絡攻擊及入侵的能力等，亦正聯繫及支援受影響人士，包括委託獨立顧問監控暗網，識別受影響人士並提供免費信貸監察服務等。

在執行私隱署指示方面，數碼港已刪除所有已屆一年保留期限的求職者個人資料，以及已屆7年保留期限的離職僱員個人資料等，並聘請獨立第三方資訊保安專家，對資訊系統進行風險評估及保安審計，增加資訊系統保安審計至每年最少一次等。