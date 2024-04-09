雪龍2號訪港 遊人隔岸觀看

【本報訊】由國家自主設計及建造的極地科學考察破冰船「雪龍2號」，昨日起訪港5日，昨晨在尖沙咀海運碼頭舉行歡迎儀式。「雪龍2號」在政府船隻引領下，經鯉魚門進入維多利亞港，鴨靈號、張保仔號、天星小輪等多艘船和漁船加入巡遊。政府飛行服務的直升機向「雪龍2號」低飛致敬，期間消防船並噴水歡迎，市民在岸觀賞。

「雪龍2號」訪港籌委會主席馬逢國指，公眾預約登船反應踴躍，開放報名的首兩日已預約爆滿，學校等團體導賞亦都預約爆滿，而大會與政府協商和處理牌照等事宜後，星期三晚上新增無人機表演，主題與「雪龍2號」在南極的任務有關，期望成為香港其中一項盛事，吸引市民認識極地探索。他期望未來爭取更多國家破冰船來港，將南極探索訊息帶來香港，激勵香港年輕人認識國家成就，有機會參與相關工作。 本身為香港極地研究中心創會主席的「雪龍2號」訪港執委會主席何建宗就指，近日與國家自然資源部官員交流期間，獲對方口頭承諾香港科研人員將來可參與「雪龍號」考察，對方亦歡迎為香港科學家設恒常配額登船參觀，將來亦可參與深海等其他科學研究。

科研團隊赴壁屋分享探索經驗 另外，「雪龍2號」科研團隊到埗後，隨即前往壁屋懲教所向在囚青少年分享極地探索經驗，提升他們的國民身份認同及對極地安全的認識，相關分享會更以現場直播方式，讓沙咀懲教所及勵敬懲教所的在囚青少年同步收看。