李宇軒：重光尋多國支持 籲中止引渡協議

「G攬」眾籌結算 Mark Simon欠基金20萬元 壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》的案件，昨在西九龍法院（暫代高院）續審。偷越邊境12名香港人蛇之一、「香港故事」成員李宇軒續以從犯證人身份作供。李宇軒稱，對華政策跨國議會聯盟（下稱「聯盟」）曾開會討論香港事宜，羅冠聰及黃台仰等人也有列席。李承認，「重光團隊」曾草擬信函，寄給外國政府呼籲中止與港引渡協議。庭上又揭露，在其中一次眾籌行動中，李宇軒發覺黎智英助理Mark Simon欠信託基金逾20萬元。

羅冠聰黃台仰列席「聯盟」 李宇軒供稱，2020年7月，聯盟開會討論國安法和香港逃犯條例修訂事宜，與會者包括英國及加拿大等地的議員。李說，這是聯盟首次開會討論相關事情。會議結束後不久，加拿大宣布暫停與香港的引渡條約。聯盟同日在Twitter（現稱「X」）發貼文，形容這是好消息；「重光團隊」亦發貼文，說感謝加拿大支持香港。庭上展示多封「重光團隊」署名的電子版信函，收件方是捷克、愛爾蘭及葡萄牙部長，內容提及呼籲上述3個國家中止與香港的引渡協議。李說，信函可能是「重光團隊」或英國保守黨人權委員會委員裴倫德（Luke de Pulford）傳給他，他不知信函最終有否寄出。

指「救生艇政策」助港人逃日 另外，庭上展示李宇軒在2020年7月傳給裴倫德的訊息。綜合訊息內容及李的庭上供詞，李稱，在日港人組織將在7月29日召開記者會，公開呼籲日本推行「救生艇政策」，讓想離開香港的人落腳；另實行馬格尼斯基人權問責法式（下稱問責法）制裁，及取消日本與香港的司法互助協議。李亦說，自己有份協助成立該組織「JPAC」，成員全是關心中國政策的日本議員。

李宇軒續說，約2020年8月，裴倫德開立名為「Magnitsky Japan」的Signal群組，群組成員包括李宇軒及金融家Bill Browder。李稱，裴倫德曾向他提過，Bill Browder有意推動在不同國家實行問責法制裁，又說Bill Browder很有錢。同月，聯盟再召開會議，羅冠聰、黃台仰也有列席。根據會議紀錄，羅及黃在會上講述國安法生效後香港的發展，並探討潛在跟進行動，例如勸阻派遣英國法官到港任職。

另一方面，李宇軒早前曾供稱，就着第3次名為「G攬」的眾籌登報行動，眾籌平台將籌得的金額轉帳予黎智英助理Mark Simon，然後Mark Simon再將款項轉到名為「 The Project Hong Kong Trust」的信託基金。控方展示訊息，顯示本案另一認罪被告陳梓華曾傳訊息給李宇軒，說「Mark哥條數係幾銀」。李昨在庭上解釋指，根據他的計算，發覺Mark Simon轉帳至信託基金的款項「唔夠數」，尚欠約2.6萬美金（折合約20萬港元），於是告知陳梓華。陳梓華其後已就此事聯絡Mark Simon。李昨表示，自己不知道Mark Simon最終如何處理。

涉案4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。

4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。案件編號：HCCC 51/2022

李宇軒證供重點