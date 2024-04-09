學業壓力 都大女生校內暈倒

【本報訊】昨日上午11時許，何文田常盛街1號香港都會大學內，一名姓林（20歲）女學生在健康護理學院大樓內暈倒，旁人見狀報案求助。救護員接報到場，將昏迷女生送往伊利沙伯醫院救治，她其後回復清醒。據了解，女生以前亦曾試過突然暈厥，家人不排除她因學業壓力出事。