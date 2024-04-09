聖方濟各大學申轉型應科大

年初獲升格 稱致力發展職專教育 都會大學在上月獲批成為本港首間應用科學大學（應科大），而於1月獲批准升格為大學的聖方濟各大學（方大）亦表示，在3月底已正式向教育局提交申請，爭取成為本港第二間應科大。校方回覆查詢時指，方大在開設應用學位課程上處於領先地位，其中「護理學（榮譽）學士 （應用學位）」為教育局2020年開展的首輪「應用學位課程先導計劃」課程，為高級文憑畢業生開闢升學途徑；而「工商管理（榮譽）酒店及旅遊管理應用學士」課程亦於去年9月獲教育局甄選參加第二輪應用學位課程先導計劃，課程具自行評審資歷資格，資歷級別與傳統學術學位相同，即定為資歷架構第五級。

方大續指，一直以來職業專才教育（VPET）課程與不同專業領域保持緊密合作，並提供實習及實踐所學的機會。展望未來，方大會致力發展職業專才教育，並開設更多不同學科的應用學位課程，以教育局成為應科大的條件，為年輕人創造學習及向上流動的機會，以補充本港在不同專業方面的人才需求。

教局：未為數量設硬指標 教育局回覆查詢時表示，已經收到一份申請，並正與香港學術及職業資歷評審局，按於2月2日公布的申請成為應用科學大學的資格和機制，處理有關申請。當局續指，有關程序包括審視院校的自我評估，以及由評審局進行的機構評審，當中包括委任專家評審小組詳細審視有關申請，會盡快處理收到的申請，並會在完成有關程序後，將結果通知有關院校。

當局早前亦指出，未有就應科大的數量及成立時間表，設定硬指標，認為發展職專教育不應只局限於應科大或某些資歷課程，可以多元化發展。假如自資院校未有大學名銜，亦可與教育局溝通，申請同時取得大學名銜及成為應科大，當局可合併處理。

都大上月成首間應科大 而申請應科大條件公布僅2個月，已有兩間大學申請，其中都會大學早於當局提出有意推動成立應科大初期，已表明有意提出申請，最終於上月21日獲批成為全港首間應用科學大學，並指未來會進一步提供職專課程，例如體育管理，酒店管理及航運管理等部分課程已正在構思，亦希望能透過課程訓練機師等業界缺乏的專才。另外，有多間自資院校早前表明，有意成為應科大或參與相關發展，例如東華學院曾表示，積極考慮同步申請升格私立大學和成為應科大。

聖方濟各大學在今年1月獲批准升格為大學，是第4間取得大學名銜的自資專上院校，校名由「明愛專上學院」更名為「聖方濟各大學」。其後麥建華離任校長一職，轉為校董和校務會委員，而原先擔任副校長（研究及科技）的盧鐵榮，則署任校長至今。