環保署今向區議員解說 收集意見

【記者曾卓琳、林彥汛報道】坊間指政府對垃圾徵費計劃解說不清，政府也指市民對垃圾徵費執行細節仍有疑問，遂於原定於4月1日全面推行的垃圾徵費計劃改為先行先試。有消息指，政府將在每區挑選約兩個區議員，幫助政府收集市民和機構意見，環保署亦將於今日向區議員解說詳細情況，預計將使用一至兩個星期收集意見。

各界意見紛陳 仍需討論 屯門區有多個商場、院舍被納入先行先試試點，當區區議員葉文斌指市民仍需要一段時間才能意識到以及改變習慣。預期在試行計劃進行到第3個星期時，機構、市民能有更確切的反饋。當區另一區議員賴嘉汶表示垃圾徵費開始後，需要一籃子配套，而徵收費用也希望政府有一定津貼，減輕院舍負擔。

柴灣連翠邨亦在試點當中，當區區議員植潔鈴指居民雖然有積極領取指定袋，但或因復活節及清明節假期，實際使用指定袋的住戶不多，不過她指與環保署接觸後，認為政府並非想「硬性」推行，而是希望提高市民環保意識。

另外，身兼黨團召集人的議員陳恒鑌表示，該黨內部正就垃圾徵費進行研究，將向各個界別包括地區、商界、飲食界等收集意見，研究將會在5至6月期間完成，黨團會根據研究結果再作政策討論。

有黨內人士指自1月起垃圾徵費在社會上引起討論，地區又有反對聲音，故就垃圾徵費設立研究小組，研究僅為希望為政府查找「盲點」，並提早讓政府知道各行各業存在的「地雷」以盡早處理問題。