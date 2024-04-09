社會目標拼經濟 促押後垃圾徵費

配套不足先天缺陷 試行數日亂象頻生 垃圾徵費再起爭議。政府早前再度押後實施日期至8月1日，並推行「先行先試」計劃，但市民對「先行先試」計劃仍存疑。有政界人士指「先行先試」的亂象反映香港社會還沒準備好，現階段不適宜推行垃圾徵費；另有議員同樣要求押後，指如果政府如期在8月1日推行垃圾徵費「只會輸，唔會贏」，促不要讓垃圾徵費「拖後腿」影響社會目標拼經濟，亦有工會認為垃圾徵費實行日期應要交由政府決定，但現階段不應「判佢（試點計劃）死刑住」。

政府在本月初在全港設14個垃圾徵費試點，了解徵費可能出現的問題，惟試點開始僅數日，就出現了不少問題。全國僑聯前副主席盧文端昨在報章撰文，指「先行先試」的亂象反映香港社會還沒準備好，現階段不適宜推行垃圾徵費，建議政府在試行結束後，重新考慮是否押後或完全停止，最重要是盡快擱置有關爭議。他又指垃圾徵費當年由激進反對派提出，是上屆政府在泛政治化環保的高壓下訂出的政策，從一開始就是不可能完成的任務，應下決心走一條符合香港實際的環保及發展的可行之道，做好回收工作，再採取其他措施。

倘8月推出 「只會輸唔會贏」 議員管浩鳴同樣認為應押後，直言政府如果在8月1日仍推垃圾徵費「只會輸，唔會贏」，要求政府押後至少一至兩年。又指現時社會目標為拼經濟，垃圾徵費影響人數眾多，促不要讓垃圾徵費「拖後腿」。

另一議員李鎮強則要求政府先做好配套，例如將街市、商場等地方的購物膠袋納入指定袋，以及做好「綠在區區」的配套。

僅小規模試行 籲提高參與率 但有工會認為討論實行與否言之尚早。勞工界議員郭偉强指實行日子要交由政府決定，又相信試點僅開始兩星期，可能未來參與率會上升，促「唔好咁早判佢（試點）死刑住」。他又認為環保與發展不存在「矛盾」，指先行先試參與度愈多愈好。立法會環境事務委員會主席劉國勳則認為當局現階段應該盡量推高「先行先試」的參與率，期望下次會議可以匯報結果，交代下一步決定。