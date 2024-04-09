醫健：成視在人：衞生欠佳 砂眼橫行埃塞俄比亞

在埃塞俄比亞，良好的衞生習慣十分重要，因為稍有不慎，就有機會感染高度肆虐的眼疾「砂眼」。當地的農民Wondimu是4孩之父，他對子女的衞生特別緊張，子女們在街上玩耍後，他一定會盡力為他們清潔雙眼，「奈何我們沒有乾淨的水」，他指村莊沒有電、廁所及潔淨的水源，必須徒步走兩英里去到村外才能有乾淨的水。

「我們沒有太多時間陪伴孩子，因為我們是農民，每日要長途跋涉，無辦法太頻繁地幫孩子們清潔臉部。」Wondimu一直擔心的事最終亦發生了，他的孩子們不幸患上砂眼，若未及時治療，隨時失明，孩子們因為疼痛而經常哭泣，令他十分心痛。

高度傳染性 嚴重可致盲 砂眼屬於高度傳染性眼疾，因為衞生條件欠佳及不潔的水引致，患者會雙眼疼痛紅腫，而會誘發睫毛倒插，不斷刮傷眼球，令角膜起疤而視力模糊。過去25年，奧比斯一直在埃塞俄比亞致力打擊砂眼的肆虐，包括分發抗生素，作為預防及治療，至今已派發超過一億劑抗生素。

當我們的團隊抵達Wondimu的村莊時，發現他4名子女都已經發病，值得慶幸的是，他們的病情仍屬早期，可透過抗生素治療。對Wondimu來說，消除砂眼意味更光明的生活，他希望村莊的孩子們不再受到砂眼困擾，可以如常上學成長。

奧比斯