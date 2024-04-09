醫健通年底擬修例 改自動授權上傳病歷

【本報訊】政府早前向立法會申請近14億元撥款，發展「醫健通+」，雖有近600萬人登記為醫健通用戶，卻僅30%人授權私營醫療機構上傳病歷。當局接受傳媒訪問時指，授權少與機制設計相關，擬在今年底至明年初修例，日後市民只要同意加入醫健通，即等同自動授權上傳。目前已登記用戶，在立例後可視作自動同意授權上載，但會保留病人授權醫生查看權利。

當局表示，港人習慣同時使用公私營醫療機構，期望通過改良醫健通，令市民可掌握及管理自身的醫療紀錄；同時盼同步收集數據，了解各種醫療改革能否確保有限的資源，用在最適切的市民及服務上。

盼年內數據北上大灣區 至於當局早前指研究修例，強制私營醫療機構上傳重要病歷。當局就指，修例只限於「醫健通」用家，強調醫健通是自願參與平台，不可強迫醫護人員就範，立法是「備而不用」，當局會增加誘因。當局又指，正與參與長者醫療券大灣區試點計劃的9間醫療機構溝通，進行數據對接，預計今年內可達致「醫健通」數據「北上」；至於數據「南下」，因涉及內地法規，需要時間處理，暫時未有定案。