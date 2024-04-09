觸封頂機制 港鐵6月內加價

【本報訊】相比全港的士加價申請尚待當局審批，港鐵加價來得更快。政府統計處上月底公布去年12月運輸業名義工資指數按年升5.2%，該數據代入港鐵票價調整機制方程式後，由於觸發「封頂機制」，計得港鐵今年將加價3.09%，今年6月內生效。至於被「封頂機制」削去的1.96%加幅則留待明年和後年處理。

現時港鐵票價調整方程式主要參考兩組政府數據，包括對上一年12月綜合消費物價指數按年變化，以及對上一年12月運輸業名義工資指數按年變化。該兩組數字各自除半後相加，再減去與港鐵香港物業發展利潤掛鈎的生產力因素。經計算，若漲或跌幅達1.5%，即可觸發票價調整機制，否則須延遲至下一年才可加或減價。同時，若票價可以上調，增幅亦不能高於對上一年第4季家庭住戶每月入息中位數按年變化。

加幅3.09% 另有1.96%待追加 上述所需數據中，去年12月運輸業名義工資指數按年升5.2%，去年12月綜合消費物價指數按年升2.4%，生產力因素為0.6%。按港鐵票價調整機制方程式，港鐵今年可加價3.2%。但在封頂機制下，去年第4季家庭住戶每月入息中位數按年只升了3.09%，即港鐵票價今年只能上調3.09%。餘下的0.11%加幅，港鐵稱將按機制延至隨後兩年，即在明年及後年票價調整時分別增加0.06%及0.05%。另外，去年未處理的1.85%延後加幅，亦會延後至明年再處理，即明年需追加1.91%。

翻查立法會文件，兩鐵自2007年合併以來，港鐵除了合併當日下調過票價外，只於2021年再減過一次價，當年減幅為1.85%，其餘年份大部分都是加價。