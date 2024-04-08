自成一家：國家利益主宰戰事

以色列在加薩地帶清剿哈馬斯的軍事行動遲遲未結束，反而隔三差五傳出造成平民傷亡。近日以軍更把戰火燒到伊朗頭上，令戰爭局勢陡然升級。令人憤慨的是，美英等所謂民主大國依然死撐以色列。

回顧今次以巴衝突風波，以色列一直聲稱是哈馬斯發動恐襲在先，但該場襲擊行動發生近半年，以色列已將加薩的大部分地方夷為平地，全球愈來愈多人覺得報復不能無止境。早在今年年初，聯合國國際法院就對以色列發布「臨時措施」，要求以方防止在加薩地帶發生針對巴勒斯坦人的種族滅絕。當時已經有評論指美國對以色列的「無條件支持」使美國可能被指控為「種族滅絕的同謀」，面臨來自全球範圍的譴責。

近日輪到英國成為眾矢之的。保守黨內部洩露的錄音顯示，英國外交部早已收到律師的官方法律建議，認定以色列對加薩地帶的襲擊違反國際人道法。英國法律專家亦指英國可能被視為戰爭罪行的同謀。美英真是難兄難弟，隨時令自己惹火燒身。

這亦揭示國際政治殘酷的一面：雖然各國在戰爭中口口聲聲人民生命至上，但冠冕堂皇的口號只是在情勢對自己有利時拿出來往臉上貼金。當形勢不利本國，大多數國家就會封鎖消息、轉移視線來蒙蔽公眾，最終還是國家利益主宰戰事發展。

記得2003年美國發動伊拉克戰爭，當時英國媒體就曾經披露一份聯合國秘密文件，指共有24間美國和17間英國公司向薩達姆出售過大規模殺傷性武器，其中一間更直屬英國國防部，證實伊拉克戰爭成為英美軍火商發別國國難財的好機會。大家應反思，神憎鬼厭的以巴戰爭為何至今遲遲不結束反而擴大，背後是不是有獲利者不斷在做推手？