橫眉冷看：不停指控 無一是真

美西方國家號稱文明、理智，但說不定過若干年後，他們的歷史研究者會感到十分尷尬。因為以美國為首的西方集團，近年對中國的重大指控，幾乎全部都是主觀臆測與憑空幻想。常言道「有一分事實，講一分說話。」今日不少歐美政客則不然，事實根據是零，卻一味在建構謊話。千秋功罪將交由歷史作評定，今日西方人如此非理性的反華表現，怎不教他們的後人汗顏？

西方批評中國，在新疆施行種族滅絕政策，講得繪影繪聲，但請問時至今日，他們提供過幾分的證據？答案是零。筆者身邊好些朋友，是標準的新疆迷，經常到當地尋幽探秘，踏遍山山水水。我多次向他們探問，新疆是否真有可能，隱藏着非人道的集中營？每次得到答案都是：「不可能」，答我的人，本身的政治立場還是「黃絲」呢。

由2018年起，西方就指摘中國華為公司的電訊設備，可能裝有「後門」程式，將西方的機密訊息傳送到中國，然而自始至終，從沒有人提供過一丁點兒的證據。2019年香港修訂《逃犯條例》，部分香港人與西方政客都大肆渲染，說新條例通過後，恐怕會有不少港人無端被捕，再「送中」審理，但考諸事實，中國與不少國家早已簽訂《逃犯條例》，期間有多少人曾被強行「送中」？答案是一個也沒有。

歐美國家對中國的同類誣告可還多着，譬如說2019年起爆發的新冠病毒，是武漢實驗室洩漏出來的；又說2022年俄羅斯兵犯烏克蘭，是得到中國支持，北京背地裏向莫斯科提供了大量裝備。

至於近日炒得火熱的話題，是說中國網絡影音平台TikTok，會暗地裏將美國的重要數據傳送到中國。此事一望而知，又是美西方捏造的另一則謊言。