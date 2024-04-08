強詞有理：以色列末日

針對國際救援組織「世界中央廚房」遭遇空襲的惡性事件，以色列軍方裝模作樣調查一番，承認這是一個嚴重錯誤，結果卻只有兩名指揮官被免職，數名高級軍官受到警告，僅此而已。這樣的調查和處理結果能令人信服嗎？如此嚴重的罪行竟然沒有人被追究刑事責任，如何取信於國際社會？除了忽悠西方媒體，沒有人相信以色列是真心承認錯誤。

正如美國總統拜登與以色列總理內塔尼亞胡通電話，表面上態度強硬，實際上只是為了掩人耳目。外媒形容白宮的新聞稿字眼「散發」火藥味，未免太誇張了，如今主僕地位顛倒，美國哪敢真的對以色列「發火」。不是嗎？就在以軍空襲世界中央廚房的同一天，美國又批准向以色列提供2,000枚炸彈，當中超過一半是重磅炸彈。一邊遞刀子，一邊喊刀下留人，這是多麼的虛偽。內塔尼亞胡當然知道美國只是惺惺作態，無論如何都不會拋棄以色列，所以虛情假意地配合拜登做了一場戲，答應開放更多通道讓人道救援物資進入加薩。

說穿了，美國從來不是真正關心加薩民眾的死活，也不會真的阻止以色列濫殺無辜，只是因為這次涉及國際救援組織，死了好幾個西方人，不得不出來表個態。但表態歸表態，美國還是會繼續給以色列遞刀子，雙方狼狽為奸，已毫無道德底線可言。

怕只怕，隨着以色列愈來愈囂張，今天炸國際救援組織，明天炸伊朗大使館，執意與全球為敵，美國繼續助紂為虐，終將賠上自己的國際形象，甚至賠光過去累積下來的地緣政治老本。須知今時不同往日，美國已不可能隻手遮天，以色列更不可能單挑全世界。伊朗誓言絕不會對大使館被炸坐視不理，必將採取嚴厲報復措施，這次輪到美以惶惶不可終日。

有人說，囂張的以色列末日即將來臨。這可能有點誇張，唯一可以肯定的是，以色列未來的日子將會愈來愈不好過。畢竟伊朗的實力擺在那裏，之前一直隱忍不發，是因為以巴戰火還沒燒到自己身上，現在被以色列明剃眼眉，是可忍孰不可忍？伊朗國內連日爆發大規模示威，要求報復大使館被炸的呼聲一浪高於一浪，伊朗政府再無動作，如何向國民交代？又如何立足於國際社會？中東大戰一觸即發，這也許就是以色列極右政府希望見到的結果，但他們未必可以笑到最後。