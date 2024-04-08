東方民調：監管不夠支援不周 法例落後虐童堪憂

託兒服務未到位 急須設舉報機制 本港接連發生虐兒事件，繼屯門9個月大女嬰疑遭社區保母虐待受傷，九龍城又有一名4歲女童暈倒浴缸，疑遭母親虐待，早前保護被遺棄兒童的「童樂居」職員被揭虐待多名兒童轟動一時。「東方傳媒民意調查」結果顯示，大部分受訪者直指情況嚴重，批評港府無做好監管角色，在職家庭等支援不足，本港法例後落保障兒童不足，以致虐兒個案沒完沒了。

嚴重虐兒案件一再曝光。今年1月底，屯門一名9個月大女嬰小雪兒在社區保母照顧期間懷疑遭虐待，昏迷送院，該名33歲保母被拘捕，女嬰留院至今，其父母指女兒恐永久傷殘，而且很大機會失明。除了小雪兒事件，於3月亦發生一宗懷疑母親虐待女童的事件，一名4歲女童在住所洗澡時突然暈倒，其兄長及後發現她昏臥浴缸，慌忙通知母親求救，送院經治理後性命垂危。據了解，醫護人員為女童治療時，察覺她身上有多達11處瘀傷，懷疑她曾經受虐。

市民憂慘劇冰山一角 「東方傳媒民意調查」近日以手機東網APP成功訪問246名18歲或以上市民，結果顯示，對於本港接連發生虐兒事件，50%受訪者直指情況嚴重，政府須正視；23%受訪者稱，家長情緒健康支援不足；22%受訪者認為，虐兒情況恐屬冰山一角。

有虐兒個案涉及社區保母，42%受訪者批評，政府無做好監管角色；31%受訪者炮轟培訓不足，質素參差；24%受訪者直斥，政府輕視服務重要性。

不時有兒童獨留在家發生意外，大部分受訪者認為，反映支援措施不足，37%人指在職家庭欠支援；32%受訪者認為，保護兒童安全意識薄弱；28%受訪者歸咎託兒服務不到位。

部分暫託幼兒服務使用率低，38%受訪者批評服務不匹配；31%受訪者斥宣傳不足；24%受訪者認為需重新檢討；5%受訪者直指教育不足。

早前童樂居被揭多名兒童受到虐待，類似虐兒事件再次發生，43%受訪者批評政府監管不力；32%受訪者認為須嚴懲施虐者；23%受訪者則指社會對虐兒警覺性不足。

事實上，韓國、澳洲早有舉報虐兒機制，港府去年才提出法例草案，46%受訪者批評本港法例落後；29%受訪者炮轟政府歎慢板；14%受訪者認為需要盡快立法；8%受訪者直指保護兒童不足。

小雪兒疑遭社區女保母虐待。 東方傳媒民意調查 黃竹街一名3歲女童爬出窗外簷篷。 近月虐兒事件 4歲女童在沙浦道家中浴室昏迷。