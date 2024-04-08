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魚排陷火海 熊熊烈燄

沙頭角對開海面一個魚排起火。 沙頭角對開海面一個魚排起火。
沙頭角對開海面一個魚排起火。
【本報訊】昨晨近11時半，沙頭角順隆街23號對開海面一個魚排發生火警，現場熊熊烈燄冒出黑煙。消防輪接報趕往現場，派出一隊煙帽隊及開動一條喉灌救，很快將火救熄。經搜索後相信魚排內無人被困，事件中無人受傷，惟魚排起火原因有待調查。
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