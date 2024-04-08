水果小偷 一箱箱擸走

雌雄賊遇質問 螺絲批兇途人 旺角一鮮果店女東主，昨晨開店時赫見擺放於店門外、4箱約值3,000多元的榴槤等生果不見了，懷疑被賊人偷走而報案求助。執法人員到場調查，翻查毗鄰養生館的「天眼」錄影，揭發清晨時分有兩名雌雄賊人靜雞雞偷走生果，有目擊市民質疑二人是否物主時，賊人竟以螺絲批指嚇。人員正根據天眼拍攝到的賊人容貌，追緝該對雌雄賊歸案。

現場為旺角太子道西94號地下一鮮果店。昨晨9時許，該店姓唐（45歲）女東主返回上址開門營業，發現擺放在店舖門外的一批生果，被人弄毀包裝膠紙及失去多箱生果，相信是賊人所為，於是致電報案。執法人員到場調查，經點算後證實失去兩箱約值3,000元的泰國榴槤、一箱約值235元的哈密瓜、和一箱約值300元的火龍果。

掠榴槤哈密瓜火龍果值3000元 鮮果店毗鄰的養生館閉路電視，拍攝到賊人偷竊生果經過。片段顯示時間為昨日清晨6時許，一名穿藍紅色外套、黑色長褲及戴口罩男子，不斷擺弄擺放在鮮果店門外的生果箱，狀似在「揀選生果」，期間多名途人經過亦不以為意，未幾該男子取走一箱水果。此外，一名穿白衫短褲、紮馬尾兼戴口罩的踢拖女子，亦走近店外看了幾眼，卻沒有阻止男子的盜竊行為。後來，該男子折返再擸走一個白色籃，緊接着拿走一個黃色箱；數十秒後，該男子再三走過行人路，最後偷走一個橙色箱，整個偷竊過程約3分鐘。

有目擊犯案過程的市民透露，當時看見該名白衣短褲女子，拿住兩個箱子，並聽到她叫該男子「攞多一箱」。二人也截停一輛駛經的士，並將箱子搬上的士後離去。該名市民曾質問對方是否物主，惟被他們以螺絲批指嚇，因此不敢追趕。店主唐女士表示，鮮果店開業約10個月，由她與丈夫經營，兒子放工後亦會到場幫手。生果通常在凌晨或早上時間送抵，由於店舖仍未開門，工人會將生果擺放在店門外，直至她開門營業才處理，一直相安無事，估不到昨晨遇上竊賊。唐婦又稱，她以前於大角咀開檔時，亦曾被賊人偷生果，惟之前損失金額沒有今次多。