燈柱爆炸 蓋掩飛脫擊中內地少女

【本報訊】爹核士街近堅尼地城新海旁，昨晚7時許有一支燈柱突然發生爆炸，燈柱的蓋掩亦被炸至甩脫，並擊中一名姓歐陽（18歲）內地女子，多名市民見狀報案。消防接報趕至，圍封現場進行調查，左額受傷的女子由救護車送往瑪麗醫院治理。電燈公司派員到場了解，消防正調查意外原因。