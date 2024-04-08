周六英文聆聽試 須帶適當器材

【本報訊】英國語文科聆聽考試將於本周六（13日）舉行，考評局提醒，聆聽考試分別有3種廣播模式，考生應留意准考證上的資料，帶備適當的器材應考。

准考證無符號自備收音機耳筒 考評局指出，如准考證無任何符號，考場是以電台廣播，考生須自備收音機及耳筒應考，考評局沒有「DSE專用」或指定任何收音機型號，考生須使用能收聽FM電台廣播的耳筒式收音機，其體積不得超過46 x 15 x 15厘米，而收音機須能放置在桌上，天線不可影響其他考生或阻礙通道；而使用紅外線接收系統考場的考生須帶備插頭直徑3.5毫米及備有兩個絕緣環的耳筒，以接駁試場提供的接收器；使用學校播音系統考場應考的考生則無須自備收音機或耳筒應試。

考試錄音會透過香港電台第二台（RTHK2）播放，在考試開始前，試場主任會在黑板上寫上該區最適宜選用的頻道，供考生參考。

RTHK2會在上午9時30分及9時45分播放有關聆聽考試的簡短通告，並會於9時55分至10時播出聆聽考試「主題曲」Greensleeves，讓考生確認電台頻道。

若考生因電台廣播接收不清，或收音機、耳筒不能正常運作，可向監考員要求前往「特別室」應考，有關情況不會被扣分。

考評局亦建議考生應於考試前熟習如何操作收音機，檢查收音機及耳筒是否運作良好及電量充足，並確定收音機設備內沒有放置SD記憶卡、光碟等儲存媒體，亦不建議使用具備自動「追台」功能的收音機，以避免在「追台」時出現接收不穩定的情況。