84%DSE考生焦慮 有私補仍恐懼

內地設試場加劇競爭 英文科最擔心 香港中學文憑試（DSE）筆試開考在即，今屆考評局首次批准深圳香港培僑書院龍華信義學校及廣州暨大港澳子弟學校兩間內地港人子弟學校為「與考學校」，保送合資格中六生以學校考生身份在內地考文憑試，參與考試的學生人數因而增加。有組織昨公布「應屆文憑試考生壓力及升學意向」調查，發現逾六成人表示對文憑試沒有信心，近半人表示最擔心英文科；有逾八成人更表示因應付文憑試出現焦慮。

香港教學交流促進協會於3月以網上問卷形式，向全港應屆文憑試考生進行問卷調查，並成功收回459份有效問卷。對於今屆考評局首次批准內地港人子弟學校保送中六生考文憑試，逾九成受訪者擔心會因考生人數上升令競爭更劇烈。而本年度共有138間內地高校參與招收中學文憑試計劃，惟九成學生表示不會考慮到內地升學。

逾6成人表示冇信心 調查亦顯示，在四個核心科目中，四成七受訪者表示最擔心英文科成績；三成一最擔心中國語文科；一成五最擔心數學科。而有八成四受訪者表示因應付文憑試出現焦慮，當中三成四人出現失眠徵狀，三成人心跳加速，兩成一人無故哭泣，一成出現手震。另外，六成一學生表示有尋找私人補習應付文憑試，當中近三成九人指出平均每月花1,000至2,000元在私人補習上，平均月花2,000元至4,000元的則佔30%。

應屆DSE考生Daniel指出，每月約花2,000元尋找私人補習，惟仍對考試沒有信心，他認為成績不僅是數字，更是通往大學的門票，這份壓力時常讓他感到焦慮，因為機會不多，擔心若有失誤都可能讓他失去進入心儀大學的機會。

香港教學交流促進協會發言人林栢勤指，應付文憑試時科技教育能成為考生的有力助手，提高溫習效率，例如可利用數碼學習資源等，幫助減輕考試壓力和提供有趣和互動的學習內容。