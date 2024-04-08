質疑啟德體育園定位 議員憂變郵輪碼頭2.0

【本報訊】政府以盛事推動經濟，大搞日夜都繽紛，但外界指亂灑金錢及效果不佳，不少政界人士建議搞演唱會經濟，然而欠缺場地，政府指望啟德體育園。但有議員質疑有否為體育園的使用定下策略，強調不能成為郵輪碼頭翻版。

頭炮項目備受關注 議員江玉歡昨在社交平台貼文，指啟德體育園即將落成，現時不少市民討論體育園的頭炮項目，由於市民對體育園期待已久，對於這個龐大的項目，政府有冇對其使用定下策略？究竟體育園與其他的場館會怎樣做分工和配合，以及怎樣使用它來將香港的運動及娛樂產業推向高峰？

早前國際巨星Taylor Swift在新加坡舉行演唱會，政界人士炮轟港府沒有把握時機洽商在港演出，錯失龐大商機，同時促請政府搞演唱會經濟。江指有一篇新加坡的評論文章，分析他們對演唱會、運動項目及賽車的比較，對新加坡來說，3種項目互相補足，演唱會用來吸引中產遊客，帶旺周邊消費；運動項目雖然不比演唱會賺錢，但有推動運動的目的；至於賽車則是經常性的收入項目，能吸引其他會議及大型項目在賽事月份舉行。

她引述該篇文章提及演唱會也有風險，其他地方容易舉辦，歌星更會因此推高酬金或條件。作者亦提出最重要的是各行業需各出奇謀，想辦法因應活動尋找商機。

啟德體育園即將落成，政府指會有周邊經濟。她反問香港怎樣確保啟德體育園物有所用，而避免成為大球場和郵輪碼頭的翻版？又指期待局長的旅遊藍圖，當中應包括體育園的定位和指標。至於活動對經濟輻射面，則有待觀察。

她強調若活動不能對經濟活動產生顯著效益，商家亦不會大灑金錢推動，又指在剛過的周末夜間，灣仔水盡鵝飛，又叫商家怎會對盛事有期盼呢？她認為政府必須再下苦功。