長假告終 各口岸迎港澳居民返程高峰

【本報訊】不少港人趁清明節長假離港，昨日是假期最後一日，深圳當局預料迎來港澳居民返程高峰，皇崗、福田、羅湖、深圳灣、蓮塘、廣深港高鐵西九龍站等深港主要陸地口岸，將出現旅客集中通關時段。而港珠澳大橋車流則於上周六達逾1.9萬輛次，預計五一假期客流及車流有望再創新高。

深圳邊檢表示，上周四及五內地清明節假期首兩日，經深圳口岸出入境日均達77.7萬人次，其中港澳居民日均達46萬人次，內地居民日均30萬人次。深圳鐵路上周四及周五累計到發旅客達124.5萬人次，其中周四清明節當日，深圳鐵路迎來發送客流最高峰，當日到發旅客71.7萬人次，較去年增長51.9%，其中發送43.9萬人次，較去年增長59.7%；福田站發送旅客人數創下近5年來新高，達2.35萬人次，其中跨境往香港西九龍站的旅客達1.72萬人次，佔73.19%。

大橋車流前日逾1.9萬輛次 港珠澳大橋邊檢站昨日亦公布，港珠澳大橋珠海公路口岸車流上周六達到逾1.9萬輛次，是過去7天內第3次刷新車流最高紀錄。數據顯示，由上月28日至上周六為止，經港珠澳大橋珠海公路口岸出入境客流及車流，分別累計超過100萬人次及17萬輛次，日均則分別逾10萬及1.7萬輛次，兩者按年均增加超過一倍；其中，經珠海口岸出入境的港澳旅客更超過74萬人次、港澳單牌車近11萬輛次，約佔客流車流總量73%及64%。

邊檢部門預計，由於清明假期與港澳公眾假期相近，大橋從上月底開始出現「春運式」北上潮，以港澳居民家庭遊為主旅客群體成為口岸通行主力軍，約佔口岸總體客流68%，較去年同期提升25個百分點，預計在五一假期客流及車流再創新高。