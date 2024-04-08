下月中搶包山 236健兒搶先「試玩」

【本報訊】一年一度的長洲太平清醮將在5月中舉辦，巨型包山竹棚再次豎立在長洲。其中搶包山會在下月16日凌晨零時在北帝廟遊樂場足球場上演。140男、96女健兒昨日先在足球場接受攀爬及防墮訓練，才可以進入下周日（14日）的選拔賽。訓練期間，健兒們輪流攀上包山，大部分人均能挑戰成功，包括一名最年輕的女選手。

年僅18歲的抱石運動員林楚穎為最年輕的「搶包山」選手。她表示，自小已開始抱石，親友均支持她成年後參與搶包山比賽，今次獲得教練推薦下報名參賽。去年失落包山王中王的郭嘉明今年再參賽，笑言這一年過得特別快，對年紀漸大仍能參賽感到榮幸，心態亦愈輕鬆，「贏又贏過，輸又輸過，都玩咗咁多年啦！」他笑言，去年包山王鍾玉川並非勁敵，反而是一同成長的夥伴，直言「參與第一，比賽第二」。

同樣在去年失落包山后的龔子珊表示，對於過去的勁敵沒有參賽，她稱會以平常心應對，希望以最穩陣的狀態「平平安安」上落包山，確保完成賽事。

包山后懷孕 變活動大使 去年第二度奪得「包山后中后」的黃嘉欣今年因為懷孕而沒有參賽，成為活動大使，向參加者分享經驗。對於未能參賽，她指沒太多不捨，反而能以另一身份參與，期望明年能再參賽。

完成訓練的健兒將在下周日參加選拔賽，初賽、複賽最佳成績的12名健兒（包括最少3名女參賽者）將可參加於下月15日晚上11時30分至翌日凌晨零時45分舉行的搶包山決賽。奪得3屆比賽冠軍的男女健兒將成為「包山王中王」或「包山后中后」。