陸委會：去年定居港人增1成

【本報訊】台灣在野黨立委早前質疑，當地政府提高港人來台定居審查門檻，技術性延長審查及刻意刁難，要求行政院陸委會向立法院提交書面報告解釋。陸委會在報告中指出，去年獲定居許可的港人人數，較前年增加10.5%。

否認技術性延長審批 陸委會統計，去年港人獲准來台定居人數為1,432人，超過前年的1,296人。陸委會表示，一般移民與人道援助屬性不同，必須區分處理。由於主管機關發現諸多違法個案，例如投資移民並未有實質投資；專業移民未能實質貢獻專業；依親移民卻無依親事實，甚至有明顯造假等，必須採取相應導正作為。對於一般移民申請，主管機關根據佐證資料及實地訪視情形審查，並基於人道與寬容考量，給予申請人補正機會。只要符合《香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法》規定的定居要件，經審核且沒有違反法規，均會批准。

陸委會強調，部分有疑問或資料不齊全的定居申請，並沒有直接拒絕，而是暫予保留，提供半年或一年時間說明或補交文件。有關做法基於人道與善意，非刻意拖延審查。惟陸委會稱，近年來香港政治形勢劇變，人口結構中快速攙入原屬大陸籍居民，迄今至少已佔五分之一以上，需加強審查。