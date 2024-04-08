T4主幹路價昂 港府堅持現有方案

【本報訊】T4主幹路工程項目造價在18年間飆升5.5倍，引起社會關注。運輸及物流局昨在社交平台上貼文，指各項工務工程因受到物料、人工、通脹各項成本上升影響，造價在過去10多年間飆升不少；而現時T4主幹路的工程造價預算為約71億元，但已務求節約、價格有可比性。局方直指項目早年的方案因地區反對而一直擱置，根據最新的價格指數，現時的工程造價已增至當年的兩倍多，若再拖延10年，社會成本將高達50億元。

運輸及物流局表示，T4主幹路工程能為整個新界東北的長遠發展帶來正面交通裨益，出行時間減省40%，計及馬鞍山及沙田目前和將來新增人口數目，行車時間每日可節省約1.5萬人次小時，總體每年為社會節省多達5億元，並且較2006年最初提出的方案新增了不少特色。

諉過原方案遭地區反對 對於有聲音指可採用2006年原方案取代現時的優化方案以減低成本，局方反駁指並不可行，因原方案已於當年遭到多方反對而最終擱置，若然重提舊方案，可預期會遭受極大反對；加上重啟諮詢規劃和刊憲程序等同將項目推倒重來，18年原地踏步，只會蹉跎時間，令當區交通困局雪上加霜。