數月內連番電壓驟降 當局將與中電商獎罰機制

【本報訊】中電日前發生電壓驟降，九龍及新界多區受影響，引發160多宗市民困(車立)事件，以及火警鐘鳴響。環境及生態局對數個月內發生數宗電壓驟降事故表示關注，指情況絕不理想，促請機電工程署應加強監察，並就獎罰機制再與中電商討。

促機電署徹查電力系統 環境及生態局昨於社交專頁貼文，指政府十分關注在數個月內中電電力系統發生數宗電壓驟降事故，事故引致電梯故障，部分市民受困，情況絕不理想，又指事情引起公眾對於中電電力系統安全性的懷疑，以及服務質素的不滿。

局方已要求中電向公眾作出交代和採取有效措施作出改善，並且指示機電工程署加強監察中電的技術及電力安全表現。

文中又指當局亦明白市民希望將電力驟降的影響包括在中電的電力協議下的獎罰機制，以加強對中電服務的規管。因應電壓驟降事故對市民的影響，局方不但會要求機電署詳細調查中電電力系統，亦會就獎罰機制再與中電商討，但任何修改協議的方案，須政府與中電雙方同意後才能落實。