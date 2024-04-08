假期休庭逾周 黎智英違國安案今復審

【本報訊】壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》的案件，經過復活節長假期，逾一星期休庭後，今日在西九龍法院（暫代高院）續審。偷越邊境12名香港人蛇之一、「香港故事」成員李宇軒續以從犯證人身份作供，接受控方主問。

李宇軒續作供 陳梓華將頂證 本案在3月28日審訊後，便因復活節及清明節假期等原因暫停，至周一（8日）復審，並踏入審訊第55日，李宇軒續接受控方主問。據李宇軒早前供稱，2019年6月，李宇軒等人眾籌了約673萬元，在全球報章登報支持反修例示威。本案另一認罪被告、法律助理陳梓華遂提供協助，結果墊支約156萬元。李後來得知，黎智英及其助理Mark Simon控制的兩間公司有份墊支。2019年區選期間，「重光團隊」等人辦活動，讓外國學者及政治人物等監選，Mark Simon曾就活動墊支50萬元。2019年9月，Mark Simon曾邀請李，跟訪港的美國參議員見面，以李所知，此行是希望美國「做啲嘢」。

涉案4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。

本案共涉12名被告，其中李宇軒及陳梓華已在2021年8月，承認串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪待判刑。陳梓華亦將出庭指證黎智英。另外，6名前蘋果高層，包括壹傳媒前行政總裁張劍虹、前蘋果副社長陳沛敏、總編輯羅偉光、執行總編輯林文宗、兩名主筆馮偉光（筆名盧峯）和楊清奇（筆名李平），則在2022年11月承認串謀勾結外國勢力罪，將待黎智英案審結後進行求情及判刑。張劍虹、陳沛敏及楊清奇，已先後以從犯證人身份出庭作供，另一名蘋果高層周達權，亦將出庭頂證黎智英。案件編號：HCCC 51/2022