指定垃圾袋測試不夠 專家斥港府自暴其醜

宣傳教育未到位 招民怨窒礙徵費 垃圾徵費押後至8月1日實施，政府於本月1日起推行「先行先試」計劃，至今多個試點參與者分別反映面對困難，包括人手不足及增加經營成本等，亦有持份者期望改善指定垃圾袋的設計，例如加長垃圾袋長度等。零碳農業董事兼教育及農業顧問溫恩京昨在電台節目表示，政府若推行垃圾徵費前未先與食肆等業界測試指定垃圾袋的載重能力及質素，必定會引起社會回響，屬自暴其醜，他認為亦可歸咎於市民意識不足，如當局有積極推動相關教育工作，就可避免民怨，並應增加與民間組織合作，設立更多回收點等。

政府已推行「先行先試」計劃，但外界批評試點不足，成效存疑，又指在廚餘回收機等配套不足的情況下，部分議員表明對8月1日實施垃圾徵費計劃有保留，另有議員甚至指現時經濟不景、財赤高企下，不應增加市民的生活壓力，要求政府煞停有關計劃。

溫恩京昨在電台節目中直指全社會對環保的敏感度不足，跟政府的宣傳不足和管治有關。若然政府的宣傳到位，推動全民教育，排廢由市民做起，相信不會引起過多民怨。他建議政府應與民間團體合作，加強對他們的支援，在各區設立恒常的食物銀行及廢物回收分類點等。

他又認為商界近年也響應環保、社會責任及企業管治，對推動環保及天氣變化的態度相對比較積極，相信有能力適應垃圾徵費。

倡飼養昆蟲助處理廚餘 另一方面，政府正力推家居廚餘回收計劃，惟計劃推出至今問題不斷。他指出目前香港處理廚餘的設施不敷應用，建議政府可考慮飼養昆蟲處理廚餘，更可幫助推動零碳農業。他續稱，參考內地農業的經驗，發現廚餘和糞便可由黑水虻消化，黑水虻帶有抗菌肽，可用作製藥。他又指廢棄的蔬菜、麥皮可作為蟋蟀的飼料，養殖過程不會產生碳排放，蟋蟀處於生物鏈最底層，蛋白質比例高，亦可用作魚和家禽的飼料。