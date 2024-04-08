澳門消息：氹投資茶葉捲款逃 24歲港女入境被截

【本報綜合報道】一名香港女子涉嫌假扮台灣人，以合夥投資名貴茶葉為由經電話應用程式行騙。澳門執法部門昨日表示，一名澳門男子在去年被騙取5.6萬元，對方其後更失去聯絡。懸案近一年後，涉案港女近日經港珠澳大橋入境澳門時被截獲及拘捕，她否認作案，聲稱相關帳戶曾借予友人使用，對案件毫不知情。該港女已被控巨額詐騙罪，澳門當局正進一步調查。