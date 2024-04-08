澳門消息：氹投資茶葉捲款逃 24歲港女入境被截
【本報綜合報道】一名香港女子涉嫌假扮台灣人，以合夥投資名貴茶葉為由經電話應用程式行騙。澳門執法部門昨日表示，一名澳門男子在去年被騙取5.6萬元，對方其後更失去聯絡。懸案近一年後，涉案港女近日經港珠澳大橋入境澳門時被截獲及拘捕，她否認作案，聲稱相關帳戶曾借予友人使用，對案件毫不知情。該港女已被控巨額詐騙罪，澳門當局正進一步調查。
疑扮台灣人行騙 呃走5.6萬
被捕女子姓朱，24歲，香港居民，報稱金融服務員。案情指，澳門男事主去年4月上旬透過電話應用程式認識朱女，當時對方聲稱來自台灣，並表示「有門路」入手名貴茶葉，邀請事主合夥投資茶葉生意。
事主不虞有詐，於去年4月13日向對方銀行帳戶轉帳56,500元，惟其後對方一再拖延，甚至失聯，事主發現被騙後終報案求助。澳門執法部門調查後，發現接收該筆騙款的銀行帳戶由朱女持有。直至上周日（3月31日）上午，執法人員於港珠澳大橋澳門口岸截獲疑犯。
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