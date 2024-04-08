「大根兔」推優惠後失聯 收貨款達300萬

Rabbit N Radish失聯，有苦主在Facebook開設群組。

【本報訊】繼代購公司Choco Cloud Kids結業後，另一間主打售賣不同種類生活用品及代購時尚衣物的公司「Rabbit N Radish 大根兔」，亦被指自去年底開始推出大量限時折扣後，於今年2月中起失聯，不少顧客紛指下單後遲遲未收貨，苦等無期，估計損失金額由數十元至數十萬元不等。消委會接獲19宗投訴，涉款逾1.5萬元。

迄500苦主 循多方追討 有苦主在社交平台Facebook開設群組，至今已有逾500人加入，包括供應商及零售顧客。有苦主稱，該店在今年2月中開始一直無「出貨」，慨嘆「自己已幫襯多年，一向都攞到貨，最近一次仲要喺1月先攞到，真係估唔到佢會呃錢」。群組內有不少苦主透露，已分別循執法部門、海關、小額錢債審裁處及消委會等方向追討損失。

有苦主向本報透露，指事件涉及苦主暫500人，目前金額總數已高達300萬元，自己分別先後找消委會、執法部門求助，但獲前者告知因他是供應商，故求助不受理；後者則指他們是長期合作，故不存在詐騙。他又透露，涉事公司老闆兒子為一名律師，並由其教唆老闆如何在結業不用負上責任。

消費者委員會表示，由今年3月至今共接獲19宗與Rabbit N Radish相關的投訴，涉及金額15,707元，每宗個案平均涉款827元，最高一宗的金額為2,838元。香港海關亦指已接獲相關舉報，現正作出積極跟進，如發現有違反相關條例的情況，會採取適當的執法行動。