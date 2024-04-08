代購店東被斥呃錢移英

荔枝角：Choco Cloud Kids日前宣布結業，負責人被揭成功借近300萬元百分百貸款。

Choco Cloud Kids突結業 曾獲280萬特惠貸款 主打代購嬰兒產品的公司Choco Cloud Kids日前宣布結業，連帶逾千苦主受影響。有知情人士向本報透露，指該店老闆成功在政府提供信貸擔保下，於2021年向滙豐銀行申請一筆高達近300萬元的特惠貸款，質疑有人疑一早鋪路呃市民、政府錢後，移英「走佬」。

一名不願具名的前員工透露，於2018年入職該公司任職會計，故非常清楚公司帳戶情況，他憶述2021年疫情期間，政府曾來信公司，信中透露當時老闆以公司名義參與「中小企融資擔保計劃」，並成功由政府提供信貸擔保承擔額，向滙豐銀行申請「百分百擔保特惠貸款」，總數逾280萬元。

前員工：該筆巨款轉私人戶口 前員工續指，當時老闆成功借貸後顯得異常興奮，更發現老闆隨即將該筆巨額貸款，由公司戶口轉移至私人戶口，其後更四周向員工宣稱已在內地買樓，並正申請移民英國。直至後來前員工離職，閒談中有舊同事提及，老闆再以公司名義申請另一筆貸款，以及申請延長還款期。前員工考慮到近日的結業風波，加上一連串事端，故質疑有人疑一早鋪路呃市民、政府錢移英「走佬」。

澄清指健康問題 非預謀結業 Choco Cloud Kids事後在網站發文對被指有預謀結業及拿取公司款項兩事，作出澄清，指公司直至結業前都是一直正常運作，荔枝角及觀塘兩個門市，目前仍封存數十萬元商品無法處理；又稱結業是由於多種原因導致，當中包括負責人身體健康問題等，會尋求合法程序結束公司營運，但強調並非有預謀結業，指移民一事人所共知，並不存在「走佬」一說，亦會配合相關政府部門協助調查。

但有關說法，一眾苦主似乎並不賣帳。其中苦主群有人逐點反駁，指負責人上月底仍在社交平台貼文發相，稱「一家去咗個仔學校搞嘅滑雪旅行」，質疑所謂的因身體健康問題結業；又指負責人上月26日整理董事文件，即顯示有計劃會結業，不解為何同月內仍然接受新訂單，並叫客人入錢。

商務及經濟發展局回覆本報查詢時表示，基於保密原則，政府不會就個別個案作出評論或透露任何細節。但如借款企業拖欠還款，貸款機構會按其政策及商業慣例，採取追討行動，要求企業及擔保人償還相關貸款。如貸款機構未能與借款企業達成還款協議，或借款企業不合作，機構將考慮採取法律行動，包括向法庭提交清盤呈請。