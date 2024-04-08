經痛難耐 通氣血多保暖助紓緩

【本報訊】不少女性常受到經痛困擾，很多人認為紓緩這些生理痛楚的方法就只有服食止痛藥或熱敷。中醫稱經痛為「痛經」，女子於經期前後或來經期間會出現小腹疼痛、暈眩或精神疲乏等徵狀；形成痛經的原因主要是氣血運行不暢，除了藥物治療，生活調理對痛經也有幫助，包括注意經期的衞生防止感染；保暖避免受寒；可適當食用熱性食物緩解疼痛等。

現代醫學將痛經分為兩類，原發性痛經又稱功能性痛經，是指生殖器官無器質性病變的痛經，以青少年女性多見。繼發性痛經是指生殖器官有器質性病變，如子宮內膜異位症、子宮腺肌瘤、盆腔炎或宮頸狹窄等，常見於育齡期女性。

中醫將造成痛經的原因分為兩大類，「不通則痛」是指氣血不通以致氣血凝滯於子宮，引起疼痛。造成不通則痛的常見體質有氣滯血瘀型、寒凝血瘀型、濕熱瘀阻型等；治療要理氣行滯、溫經散寒，化瘀止痛。另一類是「不榮則痛」，是指氣血不足，氣血不能正常推動，引致子宮失養而產生疼痛。造成不榮則痛的常見體質有氣血虛弱型、腎氣虧損型等；治療要益氣養血，調經止痛。

適量運動 補益氣血 基督教聯合那打素社康服務註冊中醫表示，生活調理對痛經有幫助，包括注意經期的衞生防止感染；要注意保暖避免受寒；保持精神的愉快。

經前及經期不可過用生冷、寒涼、辛辣刺激或滋膩的食物；可適當食用熱性的食物，緩解疼痛。平時適當運動增強體質，補益氣血。但經期則要避免劇烈運動，以免影響子宮的正常收縮。